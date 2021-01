[아시아경제 정동훈 기자] 래퍼 아이언(본명 정헌철)이 25일 숨진 채 발견됐다.

서울 중부경찰서는 이날 오전 10시 25분쯤 서울 중구에 있는 한 아파트 화단에서 아이언이 피를 흘린 채 쓰러져있는 것을 경비원이 발견해 신고했다고 밝혔습니다.

아이언은 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았다.

앞서 아이언은 지난해 자신에게 음악을 배우던 10대 소년을 야구방망이로 폭행한 혐의로 경찰 수사를 받았다. 이전에도 여자친구 폭행과 대마 흡연으로 징역형을 선고받기도 했다.

