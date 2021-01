정세균, 목요대화에 당정 소환…'손실보상 법제화' 논의

탄소중립에서 주제 돌연 변경…사실상 당정협의

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리가 오는 28일 목요대화에 김용범 기획재정부 제1차관을 비롯한 당정 관계자들을 한 자리에 모아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 손실보상 법제화를 논의한다.

정부 관계자에 따르면 오는 28일 정 총리 주재로 열리는 김 차관을 비롯해 강성천 중소벤처기업부 차관, 윤후덕 국회 기획재정위원회 위원장(더불어민주당 의원) 등이 참석해 손실보상제 법제화를 논의한다.

외에도 이우진 고려대 경제학과 교수, 우석진 명지대 경제학과 교수 등 학계 인사와 소상공인연합회, 한국외식업중앙회 관계자 등도 참석할 것으로 알려졌다.

당초 이번 주 목요대화의 주제는 탄소중립이었으나, 최근 손실보상 법제화와 관련해 재정부담 등 논란이 이어지면서 이를 진화하기 위해 주제를 변경했다고 한다.

이번 목요대화는 사실상 당정협의에 준하는 논의가 이뤄질 것으로 보인다. 오는 2월 임시국회 통과를 목표로 두고 있는 만큼 이견을 서둘러 조율해 입법에 속도를 내겠다는 의지로 해석된다.

