아시아나, 미국산 계란 20톤 긴급 수송

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공은 미국산 계란의 긴급 수송에 나섰다고 25일 밝혔다.

회사는 이날 미국 시카고~인천 노선을 통해 미국산 계란 20여톤을 운송했다. 상품성 유지가 관건인 이번 계란 수송을 위해 운송 온도 유지, 움직임 방지를 위한 특수 완충제 사용 등 특수 화물 운송법을 적용해 신선도를 유지했다.

앞서 회사는 2017년 국내 조류 인플루엔자로 국내에 계란 공급이 부족해지자 150톤 이상의 수입 계란을 수송한 바 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr