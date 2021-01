[인사] 한국거래소, 본부장보급 인사 단행

[아시아경제 이민우 기자] 한국거래소가 집행간부(본부장보) 인사를 단행했다.

25일 한국거래소는 이 같은 인사를 단행했다고 밝혔다. 거래소 관계자는 "리더십, 전문성 및 추진력이 뛰어난 부서장을 신임 집행간부로 임명하고 역량과 전문성 등을 고려하여 집행간부를 재배치했다"며 "자본시장의 공정성과 투명성을 높이기 위한 인사"라고 설명했다.

이에 따라 민경욱 경영지원본부 본부장보, 김대영 경영지원본부 본부장보, 이정의 파생상품시장본부 본부장보가 각각 신임 집행간부로 선입됐다.

민 신임 본부장보는 전략기획부장과 상장관리부장을 역임했다. 김대영 신임 본부장보는 IT관리부장, IT전략부장을 거쳤다. 이 신임 본부장보는 주식시장부장, 주식파생시장부장을 맡은 바 있다.

전체 인사 내용은 다음과 같다.

◆한국거래소

<집행간부(본부장보) 신규 선임>

▶경영지원본부 본부장보 민경욱 ▶경영지원본부장 본부장보 김대영 ▶파생상품시장본부 본부장보 이정의

<집행간부(본부장보) 연임>

▶경영지원본부 본부장보 라성채 ▶파생상품시장본부 본부장보 정석호 ▶시장감시본부 본부장보 지천삼

<집행간부(본부장보) 전보>

▶유가증권시장본부 본부장보 송영훈 ▶코스닥시장본부 본부장보 김기경

