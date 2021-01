초등 저학년 등교 확대 앞두고 "선택 등교권 달라"

가정 상황에 맞게 온라인 수업 선택권 요구 민원 봇물

학부모 "변이 등 감염병 언제 증폭될 지 몰라"

학력격차·돌봄 공백 우려…정부는 등교 확대 대책 마련

[아시아경제 한진주 기자] 초등학교 저학년 등교 확대 논쟁이 확산하면서 학부모들 사이에서 선택 등교를 요구하는 목소리가 나오고 있다.

25일 청와대 청원 게시판에 한 학부모는 "공부 격차보다 아이들의 안전이 절대적으로 중요하고 아직도 위험하기 때문에 학교에 보내고 싶지 않다"며 "만약 (정부가) 등교를 고려한다면 선택 등교를 할 수 있게 해달라"며 요구했다. 현재 해당 청원은 140여명이 동의했다.

이 학부모는 "아이들이 걸릴 확률이 적었던 이유는 부모와 휴교 등 각별한 주의 때문이지만 변이 등 감염병이 언제 증폭될 지 모른다"며 "학원이나 어린이집, 학교 등에서 확진자가 생기면 자가격리 2주간 자신을 원망하는 부모들을 많이 봤다"고 말했다.

서울시교육청에도 선택 등교권을 달라는 민원이 이어지고 있다. 한 초등학생 학부모는 "등교와 중지가 반복되면서 가정과 학교 모두 혼란스러웠고 올해도 당장 등교가 안정화되긴 어렵다"며 "공부보다 건강을 지키고 싶은 가정도 있고 맞벌이 등으로 인해 등교가 필요한 가정도 있는만큼 온라인이나 등교수업을 가정의 상황에 맞게 선택할 수 있게 해달라"고 말했다.

정부는 학력격차와 학교 적응, 돌봄 공백 장기화 등을 우려해 등교수업 확대가 필요하다는 시각이다. 등교와 원격 수업이 반복되면서 저학년 학생들이 학교에 적응하는 것에 어려움을 겪었고 맞벌이 등으로 등교가 어려운 경우 등교가 재개될 때 수업을 따라잡기 어려울 것이라는 우려도 제기되고 있어서다. 정부는 학교에 방역단계별 등교 기준을 유지하는 수준에서 학교별 탄력 적용 등 여러 방안을 놓고 고심하고 있다. 교육부 관계자는 "지금도 방과후 돌봄이나 소규모 학교나 유치원은 등교·등원을 허용하고 있는만큼 여러가지 유형의 예외 조치가 포함될 것"이라고 설명했다.

최근 정은경 질병관리청장이 참여한 논문도 등교 확대 논의에 불을 지폈다. 해당 논문에 따르면 지난해 5~7월 확진자 감염 경로 분석 결과, 학교내 감염은 2.4%에 불과했다. 방역당국은 세계보건기구(WHO)의 소아·청소년 비율이 전 세계 인구의 30%에 달하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생률은 8%에 그친다는 발표 내용을 인용해 10세 이하 어린이의 전파·감염력이 상대적으로 낮다고 언급한 바 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr