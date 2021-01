경찰, '직원 승진 대가 뒷돈' 의혹 한국외식업중앙회 임원 수사

[아시아경제 정동훈 기자] 한국외식업중앙회(이하 중앙회) 임원이 직원을 승진시켜주는 대가로 뒷돈을 챙겼다는 의혹이 불거져 경찰이 수사에 나섰다.

25일 경찰에 따르면 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 중앙회 임원 A씨 등을 지난해 9월부터 배임수재 혐의 등으로 입건해 수사하고 있다.

A씨 등은 직원 승진 대가로 100만∼1500만원의 뒷돈을 챙긴 혐의를 받고 있다. 시도 지회에서 중앙회로 근무지를 옮기는 인사이동 명목으로 수백만 원의 돈을 챙긴 혐의도 받는다.

중앙회는 식품의약품안전처가 승인한 정관에 따라 인사를 진행해야 한다. 하지만 실제로는 소수 임원이 인사권을 자의적으로 행사한 것으로 알려졌다.

한편 경찰은 중국 현지인을 모집해 국내 식당에 취업시키며 알선료를 챙긴 혐의를 받는 중앙회 임원 등을 상대로도 수사하고 있다.

1955년 설립된 한국외식업중앙회는 42만 회원 업소를 둔 국내 최대 민간 직능단체다.

