KT&G, '제4회 상상 스테이지 챌린지' 모집

[아시아경제 임혜선 기자] KT&G가 국내 창작극 지원 프로그램인 '제4회 상상 스테이지 챌린지' 참여 작품을 다음달 21일까지 공개 모집한다.

'상상 스테이지 챌린지'는 무대와 관객을 희망하는 국내 창작극을 지원하기 위해 기획된 프로그램이다. KT&G는 지난 2017년부터 매년 ‘상상 스테이지 챌린지’를 통해 가능성 있는 작품을 발굴하고 지원해왔으며, 지금까지 뮤지컬과 연극 등 총 3개의 작품이 선정됐다.

이번 공모는 오는 9~10월에 공연 가능한 국내 창작 뮤지컬 작품이 대상이다. 참가 단체나 제작사들은 무대에 처음으로 공개되는 초연 작품부터 원작을 새롭게 각색한 재공연 작품까지 지원할 수 있다. 선정 이후 4주 이상의 공연이 가능하고, 공연 저작권에 저촉되지 않는 작품이어야 한다.

지원 작품들은 KT&G 상상마당 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 최종 선정작은 1차 서류심사와 2차 인터뷰 심사를 거쳐 오는 3월에 발표된다. 공연 제작비 1000만원과 ‘KT&G 상상마당 대치아트홀’ 공연장과 장비를 무상으로 지원받는다.

