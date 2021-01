KB국민카드, '탐나는전 체크카드' 뮤비 공개…"이날치 밴드 참여"

제주 토속 민요 '서우젯 소리'와 판소리 '심청가' 접목

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드는 '이날치 밴드'와 함께 한 'KB국민 탐나는전 체크카드' 홍보 뮤직비디오를 선보였다고 25일 밝혔다.

이 뮤직비디오는 제주특별자치도 지역화폐인 '탐나는전'과 체크카드 기능을 한 장의 카드로 결합한 하이브리드 체크카드 'KB국민 탐나는전 체크카드’ 활성화를 위해 기획됐다. 제주도를 찾은 이날치 밴드와 댄스팀이 카드를 사용함으로써 지역 소상공인들을 응원하고 희망을 북돋는 메시지를 담고 있다.

뮤직비디오 음악은 이날치 밴드가 직접 작사와 작곡을 맡아 제주 민요와 판소리를 접목해 카드 정보를 흥겹게 풀어냈다. 특히 KB국민 탐나는전 체크카드가 가진 ▲제주도민 뿐만 아니라 국민 모두 발급 받을 수 있는 점 ▲10% 추가 적립 혜택 ▲편리한 신청 절차 등 특장점을 쉽고 직관적인 메시지로 담아냈다.

또 제주도 출신 안무가 김설진이 댄서로 참여해 화려한 퍼포먼스를 소화한 점도 눈에 띈다. 이번 뮤직비디오 제작을 총괄 지휘한 이날치 밴드의 장영규 프로듀서는 "판소리 심청가 중 용왕이 심청에게 잔치를 베푸는 대목을 제주도의 토속민요인 서우젯 소리 선율에 얹었다"며 "KB국민 탐나는전 체크카드가 제주도의 새로운 전환점이 되길 바라는 마음으로 이번 뮤직 비디오를 만들었다"고 설명했다.

KB국민카드 관계자는 "탐나는전 충전 시 10% 추가 적립 혜택을 누릴 수 있는 'KB국민 탐나는전 체크카드'에 많은 관심을 부탁 드린다"며 "앞으로도 유튜브, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 언택트 커뮤니케이션을 강화하고 사회적 관심과 화두인 환경·사회적책임·지배구조(ESG) 관련 콘텐츠를 지속적으로 제작해 선보일 계획"이라고 말했다.

