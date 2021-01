귀뚜라미, 저장식 전기온수기 신제품 2종 출시

저장식 전기온수기 모델 7종에서 9종으로 확대…시장 대응력 높여

[아시아경제 김철현 기자] 귀뚜라미(대표 최재범)는 저장식 전기온수기 2종을 신규 출시하며 제품군을 기존 7종에서 9종으로 확대했다고 25일 밝혔다. 이번 신제품 출시로 저장식 전기온수기의 주요 수요처인 상업시설과 공중이용시설, 사무실 등에 대한 대응력을 높일 수 있을 것으로 보인다.

이번에 출시한 제품은 30ℓ 언더싱크형과 50ℓ 세로형 벽걸이 등 2종이다. 30ℓ 언더싱크형 모델은 기존 벽걸이형 모델과 달리 싱크대 아래쪽 수납장에 설치할 수 있어 실내 공간 활용도를 높이면서 깔끔한 실내 인테리어를 돕는다. 50ℓ 세로형 벽걸이 저장식 전기온수기는 기존 가로형 모델보다 바닥 설치 면적이 작아 폭이 좁은 장소에도 설치가 가능한 것이 장점이다.

귀뚜라미는 저장식 전기온수기 제품이 2㎜ 두께의 강판을 사용한 온수저장탱크를 적용해 내압성능이 우수할 뿐만 아니라 용접 틈새로 물이 새어 나오는 등 누수 걱정이 없다고 설명했다. 온수저장탱크 내부는 '자동법랑코팅기술'로 표면 코팅 층을 균일하고 일정하게 처리하고 부식을 방지하는 '마그네슘 양극봉'을 더해 내구성이 뛰어나다. 또 열 손실을 최소화해 주는 특수 보온재로 온수탱크를 감싸 절전 효과가 뛰어나며 자동온도조절장치, 안전밸브 등 안전장치를 적용해 안심하고 사용할 수 있다.

귀뚜라미보일러 관계자는 "설치장소와 사용 용도에 따라 가장 적합한 용량과 형태의 제품을 공급하기 위해 저장식 전기온수기 제품군을 확대하게 됐다"며 "고객에게 최적의 제품을 제공하기 위해 계속해서 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr