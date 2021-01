바이든 행정부 "대만 압박 그만두라" 中에 경고

[아시아경제 최동현 기자] 조 바이든 미국 새 행정부가 중국을 상대로 대만에 대한 압박을 중단하라고 공식 경고했다.

미국 국무부는 23일(현지시간) 네드 프라이스 대변인 명의의 성명을 통해 "미국은 대만을 포함한 이웃들을 겁주려는 중국 인민해방군(PRC)의 계속되는 정형화한 시도를 우려 속에 주시하고 있다"고 밝혔다.

국무부는 "우리는 중국 정부가 대만을 겨냥한 군사적, 외교적, 경제적 압박을 중단하는 대신 민주적으로 선출된 대만의 대표들과 의미있는 대화에 들어가길 촉구한다"고 덧붙였다.

이번 성명은 바이든 행정부가 출범한 이후 중국과 대만의 관계에 대한 메시지를 낸 것이라 주목된다.

국무부는 또 "우리는 인도·태평양 지역에서 공동의 번영, 안보, 가치를 증진하기 위해 우방과 동맹국들을 지지할 것"이라며 "여기에는 민주주의 국가인 대만과 우리의 관계를 심화하는 것도 포함된다"고 강조했다.

한편 대만에 대한 중국의 군사위협은 트럼프 행정부 때 심화하다가 바이든 행정부 출범 후에도 지속됐다.

