산은 성장지원펀드, 3년간 9.8조 조성…목표치 초과

[아시아경제 성기호 기자] 한국산업은행이 혁신창업 생태계 조성을 위해 성장지원펀드를 지난 3년간에 걸쳐 9조8000억원을 조성했다고 24일 밝혔다. 이는 목표치(8조원)을 초과 달성한 것이다.

이 펀드는 2018년 1월 정부의 ’혁신모험펀드 조성·운영 계획‘에 따라 3년간 총 8조원을 목표로 시작된 성장지원펀드는 산은과 한국성장금융투자운용이 주관하여 조성하였으며, 성장단계의 중소(벤처)·중견기업 및 4차산업혁명 분야를 지원하기 위해 만들어졌다.

3년 동안 IMM, JKL, 스카이레이크, 에이티넘, LB인베스트먼트, DSC 등 국내 유수의 PE, VC 운용사가 선정되어 55개의 펀드를 운용 중으로 누적액 기준 3조4000억원을 투자집행하였다.

지난해 4분기에 대부분 결성된 3차년도 펀드는 투자 초기임에도 10%를 투자하였고, 본격적인 투자가 이루어진 1, 2차년도 펀드의 경우 49%가 소진되어 양호한 투자실적을 나타내고 있다.

특히, 작년에는 '투자촉진 인센티브' 등을 통해 코로나 상황에서도 2조원 이상을 380여개 혁신기업에 투자하였다고 산은은 밝혔다.

대표적으로 에스디바이오센서(코로나 진단키트), 직방(온라인 부동산), 카카오VX(스크린 골프), 버킷플레이스(온라인 인테리어), 왓챠(OTT) 등 포스트 코로나 시대를 선도할 기업에 대규모 모험자본을 공급하였을 뿐만 아니라, 위메프(e-커머스), 쏘카(공유차) 등 국내 유니콘 기업 육성에도 중요한 역할을 담당하였다.

한편 성장지원펀드는 펀드 대형화 및 민간 자율성 강화로 적극적인 모험투자와 스케일업을 위한 후속투자를 유도하였다. 우수한 운용사와 민간출자자들의 참여를 유치하기 위해, 산은의 초과수익을 민간출자자에게 이전하거나, 후순위를 보강하는 등 다양한 인센티브를 제공하여 정책펀드임에도 민간의 높은 참여를 이끌어낼 수 있었다.

산은 관계자는 “10조원 규모의 성장지원펀드는 국내 PE, VC 시장의 모든 참여자가 이뤄낸 성과”라며, “55개의 펀드들이 대한민국 산업의 미래를 위한 혁신기업·신사업 육성에 든든한 지원군이 될 것” 이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr