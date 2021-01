"설 선물 한우가 대세" 롯데백화점, 축산 170% 이상 신장

횡성한우 4곳, 고창한우 3곳 지정농장으로 선정…물량 확보

"다양한 지정농장 선물세트 준비, 1~2인 가구 위한 소포장 세트도"



[아시아경제 김유리 기자] 올해 설 선물세트는 축산이 강세다.

롯데백화점은 18~21일 본판매 실적을 분석한 결과 축산이 전년대비 170% 신장세를 기록하며 선물세트 매출을 견인하고 있다고 24일 밝혔다. 2019년, 2020년 명절 선물세트 판매 1위를 건강 상품군이 차지한 것과 달리 올해 설 명절 초반에는 정육이 강세를 보이고 있는 것이다.

작년 명절에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 귀향이 어려워지면서 선물 수요가 크게 증가했다. 롯데백화점은 "올 설에도 이런 분위기가 이어질 것으로 예상돼 선물세트 준비에 만전을 기하고 있다"며 "특히 정육에 대한 수요가 늘어날 것으로 보고 품질 좋은 한우를 확보하기 위해 농가와 사전 계약을 통해 물량을 확보했다"고 설명했다.

한국농촌경제연구원의 농업전망21 연구보고서에 따르면 2020년 한우 도매가격은 10.7%이상 상승하였으며, 품질 1+등급 이상의 선호도는 2019년 대비 3.7% 늘어났다. 지속적으로 상승하는 한우의 가격에도 불구하고 고객들의 질 좋은 한우에 대한 수요는 증가하고 있는 것이다.

롯데백화점은 전국 우수농장을 지정 농장으로 선정해 롯데백화점 이름을 걸고 판매하고 있다. 우수농장 지정세트는 전국 각지의 산지에서 상품 기획에서 포장까지 각 단계별로 우수한 품질 관리 기술을 보유하고 있는 곳과 협력해 출시했다.

롯데백화점은 횡성한우 지정농장 4곳, 고창한우 지정농장 3곳을 선정해 롯데백화점 전용으로 판매, '지정농장 한우'를 브랜드화하고 있다. 롯데백화점 지정농장은 '깨끗한 농장' 인증을 받은 곳이다. 깨끗한 농장 인증은 환경오염방지, 주변경관과의 조화 등 농장의 내·외부를 깨끗하게 관리하는 농장을 농림축산식품부가 지정해 관리하는 제도다.

횡성의 지정농장인 '황고개 농장'의 경우 축사 특유의 향이 전혀 없고 바닥은 마른 톱밥으로 청결하게 관리를 하고 있다. 축산 스마트팜 통합제어시스템을 통해 온도와 습도, 이산화탄소 농도 등을 정보통신기술로 자동으로 관리할 수 있도록 구축돼 있다. 대표적인 지정농장 횡성한우 선물세트로는 횡성한우 특수부위 세트(65만원, 200세트 한정), 갈비등심 세트(50만원, 200세트 한정)가 있다.

최신 진공포장기법을 적용해 개별포장한 '소복 한우세트'도 출시했다. 1인가구를 비롯해 대용량이 부담스러운 가정에서 편리하게 조리할 수 있도록 200~300g 소용량 단위로 개별 포장했다. 한끼한우 알뜰세트(25만원), 한끼한우 특선(42만원) 등이 있다.

전일호 롯데백화점 식품팀장은 "가정에서 머무는 시간이 늘어나면서 육류 소비가 증가했고, 특히 한우 고급육에 대한 수요가 폭증했다"며 "한우 뿐만 아니라 유기농, 양고기, 보다 손쉽게 조리할 수 있는 밀키트도 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr