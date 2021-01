코로나19 신규 확진자 392명… 누적 7만5084명

[아시아경제 장효원 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 392명 증가한 것으로 확인됐다.

24일 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 392명 늘어 누적 7만5084명이라고 밝혔다. 전날(431명)과 비교하면 39명 적다.

최근 신규 확진자는 400명 안팎을 오르내리고 있다. 지난 20∼21일 이틀 연속 400명대, 22일 300명대, 23일 400명대에 이어 이날은 다시 300명대로 내려왔다.

신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 369명, 해외유입이 23명이다.

지역별로는 서울 133명, 경기 99명, 인천 25명, 부산 20명, 광주·경남 각 17명 등이다.

코로나19 확진자 수는 지난달 25일 1240명을 기점으로 점차 감소하는 추세다. 올해 들어서는 새해 초 이틀을 제외하면 모두 1000명 아래를 유지했다.

