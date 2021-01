[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆국장급

▶고용서비스정책관 김성호 ▶청년고용정책관 권창준 ▶경북지방노동위원회 위원장 장근섭

◆과장급

▶청년고용기획과장 이지영 ▶부산북부지청장 정윤진

<승진>

◆3급

▶노사협력정책과장 조오현

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr