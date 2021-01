전남도, 대중교통 운수종사자 긴급 전수 검사 실시

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 대중교통 운수종사자가 코로나19에 확진됨에 따라 긴급 전수 검수에 나섰다.

도는 전날 전남 700번 확진자가 순천시 택시 기사로 확인돼 순천지역 택시·버스 등 대중교통 운수종사자 1654명 전원을 대상으로 코로나19 긴급 전수 검사를 실시한다고 23일 밝혔다.

앞서 도는 지난 6일부터 14일까지 순천시 대중교통 운수종사자 1578명을 대상으로 검사를 실시해 전원 음성으로 확인한 바 있다.

하지만 전남 700번 확진자 발생에 따라 숨은 감염자를 찾아내 지역 확산을 차단하기 위한 사전 대응책을 마련했다.

24일까지 순천시 팔마체육관에 설치된 드라이브스루 선별검사소에 의료인력 20명을 긴급 투입하고 순천지역 택시 운수종사자 1243명을 검사한다.

이어 25~26일에는 의료인력 5명으로 구성된 이동검체팀이 순천 가곡동에 소재한 버스 차고지를 방문해 411명의 버스 운수종사자도 검사하게 된다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “대중교통 종사자가 코로나19에 확진될 경우 감염 확산은 물론 운행중단 등으로 도민도 피해를 보게 된다”며 “앞으로 다중을 상대하는 확산 위험도가 높은 직종에 대해서도 검사를 확대하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr