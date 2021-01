[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포구 대림동에서 남녀 2명을 살해한 중국 동포가 경찰에 붙잡혔다.

서울 영등포경찰서는 23일 오후 3시께 남녀 2명을 살해한 혐의를 받는 50대 중국 동포 A씨를 검거했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시 10분께 대림동의 한 골목에서 중년 남녀 2명을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 피해자 2명은 모두 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 사망했다. 피해자 2명도 모두 중국 동포인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 "현장 폐쇄회로(CC)TV와 휴대전화 위치 추적 등을 통해 검거했다"며 "A씨와 피해자들의 관계, 범행 동기와 경위 등을 조사할 예정"이라고 말했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr