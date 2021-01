방역당국 "초등학교 감염 위험도 세밀 평가 후 등교수업 검토할 것"

[아시아경제 이정윤 기자] 개학이 한 달여 앞으로 앞으로 다가온 상황에서 방역당국이 초등학교 저학년 이하에서의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위험도 평가를 하겠다고 밝혔다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 23일 정례 브리핑에서 등교 수업 관련 어떤 준비를 하고 있느냐는 질의에 "위험도를 세밀하게 평가하고 방역 방향을 논의하는 데 있어 적극적으로 임하겠다"고 답했다.

권 부본부장은 정세균 국무총리가 교육부에 신학기 등교 수업 방안을 검토할 것을 지시한 점을 언급하면서 "방역당국 역시 교육당국 및 관련 전문가들과 협의하겠다"고 했다.

이어 "세계보건기구(WHO)가 학교에서의 코로나19 발생 상황을 발표한 내용을 보면 소아·청소년은 전 세계 인구의 약 30%를 차지하지만, 코로나19 발생에 있어서는 8% 정도"라면서 "상대적으로 전파 규모나 감염력 등이 10세 이하 어린이에서는 떨어진다는 것이 WHO의 발표"라고 설명했다.

권 부본부장은 "다만 이 내용 중에는 청소년, 특히 16∼18세 즉, 우리나라로 치면 중학교·고등학교의 경우에는 초등학교에 비해서 집단발생 사례가 더 많다는 지적도 있다"고 부연했다. 이어 "결론적으로 WHO에서는 학교에서 방역수칙이 제대로 지켜지지 않는 상황을 제외하고는 학교가 특별히 초등학교를 중심으로 대규모 집단감염 환경이 된 바는 없다는 이야기를 한 바 있다"고 했다.

앞서 방역당국은 코로나19 감염 전파를 억제하기 위한 '등교 중지' 조처의 효과가 미미하며 이로 인한 사회적 부담이 크다는 취지의 논문을 최근 소아감염학회지에 발표했다.

정은경 질병관리청장이 공저자로 참여한 해당 논문을 보면 등교수업이 재개된 지난해 5월 1일부터 7월 12일까지 3∼18세 사이의 소아·청소년 확진자 127명을 조사한 결과, 학교 내에서 감염된 환자는 3명(2.4%)였다. 나머지 환자의 감염 경로를 보면 59명(46.5%)은 가족과 친척, 18명(14.2%)은 입시학원이나 개인 교습, 8명(6.3%)은 코인노래방이나 PC방, 교회 등 다중이용시설을 통해 각각 감염된 것으로 나타났다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr