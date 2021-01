경기도, 코로나 선제검사통해 70만명 검사

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해 말부터 코로나19 확산 차단을 위한 '선제검사'를 통해 70여만 명을 검사한 것으로 나타났다.

23일 경기도에 따르면 도는 우선 지난 15일부터 21일까지 도내 요양병원 312곳, 정신병원 97곳, 요양시설 2817곳, 정신요양시설 6곳, 양로시설 98곳, 장애인거주시설 313곳 등 총 3643곳의 감염 취약시설 종사자 8만3593명을 대상으로 11만2122건의 검사를 진행했다.

특히 요양병원 종사자 2만8529명에 대해서는 2회 측정을 실시했다. 검사결과 수원 등 5개 시 요양시설 종사자 14명이 양성 판정을 받았다.

또 지난 6일부터 17일까지 진행된 운수종사자 대상 선제검사는 버스 2만6457명과 택시 3만9962명 등 6만6419명을 대상으로 진행됐다.

전체 운수종사자 6만6439명의 99%가 참여했다. 검사 결과 버스 7명, 택시 9명 등 총 16명의 양성 판정자가 나왔다.

특히 도는 지난 13일부터 20일까지 도청과 도 산하 공공기관 직원 1만2701명을 대상으로 전 직원 선제검사를 진행했다. 경기도 직속기관 직원 1명, 공공기관 직원 1명 등 2명이 양성판정을 받았다.

앞서 경기도소방재난본부는 지난해 12월28일부터 올해 1월10일까지 소속직원 1만640명을 대상으로 코로나19 선제검사를 실시했다. 총 6명이 양성판정을 받았다.

도는 지난해 12월14일부터 임시선별검사소 70곳에서 53만7345명을 대상으로 검사를 진행했다. 검사 결과 1448명이 양성 판정을 받았다.

도는 이외에도 수원 소재 SD바이오센서로부터 전국재해구호협회를 통해 신속항원검사 진단키트 30만개를 기증받아 도내 노인요양시설 1239곳과 교정시설 8곳에 전달했다.

신속항원키트는 교정시설 선제검사에 활용된다.

도 관계자는 "코로나19 선제검사는 숨은 감염자를 찾아내고 추가 감염 확산을 예방하는 효과가 있다"면서 "주요 감염 취약시설을 대상으로 주기적 선제검사를 계속할 수 있도록 독려하겠다"고 전했다.

도는 현재 요양시설과 정신병원 등 감염취약시설 종사자의 경우 주 1회, 요양병원 종사자의 경우 주2회 주기적 선제검사를 시행 중이다.

