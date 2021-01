[기업 자금조달]대전신세계, '사이언스콤플렉스' 시설자금 1500억 사모채

[아시아경제 임정수 기자] 대전신세계가 대전 랜드마크로 꼽히는 ' 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 1,500 등락률 +0.60% 거래량 170,501 전일가 249,500 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 '비대면 설선물' 고가 대세 … 백화점 한우·와인 세트 확대임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이"올해는 제발"…기대감 높이는 백화점·면세점株 close 사이언스콤플렉스' 시설 자금으로 사용하기 위해 1500억원을 조달했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대전신세계는 최근 특수목적법인(SPC)을 대상으로 총 1500억원어치의 사모채를 발행했다. 만기 등에 따라 1-1회 사모채 700억원, 1-2회 사모채 300억원, 2회 사모채 1000억원 등으로 나눠 발행됐다.

SPC는 사모채 인수자금을 마련하기 위해 KDB산업은행으로부터 1000억원을 한도로 유동화대출(ABL)을 받았다. 나머지 500억원은 2회 사모채 원리금 상환 재원을 기초자산으로 유동화어음을 발행해 재원을 확보했다.

대전신세계는 조달한 자금으로 대전광역시 유성구 대덕대로 480번지 도룡동 엑스포과학공원에 개발 중인 사이언스콤플레스의 시설자금으로 사용한다.

사이언스콤플렉스는 지하 5층~지상 43층, 건물면적 27만 9263㎡ 규모로 백화점과 호텔, 과학시설이 함께 들어서는 복합 쇼핑몰이다. 높이 193m의 건물에 옥상 정원과 전망대가 설치된다. 지난 2018년 착공해 오는 8월 오픈을 앞두고 있다.

는 대전의 새 랜드마크를 만들겠다는 포부로 사이언스콤플레스 사업에 약 6000억원을 투자한 것으로 알려졌다.

