"올해 설, 이커머스에서 미리 준비하세요"

명절 선물 및 차례상 준비 위한 상품 모아 기획전 진행

[아시아경제 김철현 기자] 올해 설 연휴가 다가오면서 이커머스 업체들이 다양한 할인 행사를 진행하고 있다. 올해 역시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면 명절이 될 것으로 예상되면서 온라인을 통해 설 선물 및 차례상 등을 알뜰하게 마련할 수 있도록 준비된 것이다. 할인 폭이 커 가격 때문에 부담스러웠던 제품을 구매하는 기회도 될 것으로 보인다.

쿠팡은 민족 명절 설을 앞두고 '미리 준비하는 설' 기획전을 약 한 달간 운영한다. 내달 13일까지 진행되는 이번 기획전은 '설레는 특가', '선물세트 특가', '카테고리 행사' 등으로 구성됐다. '설레는 특가'는 행사 기간 동안 매일 10여개 인기 품목을 최대 61% 할인된 일일 특가로 선보인다. '선물세트 특가'는 맞춤 설 선물을 최대 52% 할인된 금액에 제안한다. '카테고리 행사'는 주방·제수용품, 휴식가전, 한복, 뷰티 선물세트 등 다양한 분야의 명절 관련 상품을 제안한다. 특히 설날 밥상 차림을 위해 신선식품 새벽배송인 '로켓프레시' 상품도 별도 카테고리로 선보여 고객들의 구매 편의성을 높였다. 사전 예약 특가 행사를 통해서는 더 큰 할인폭을 제공한다. 내달 5일까지 다양한 카테고리의 상품을 예약 구매할 수 있다.

티몬은 내달 8일까지 '2021설맞이' 특별 기획전을 개최하고 최대 7%의 전용 할인쿠폰을 제공한다. 1만원 이하, 3만원 이하 등 금액대별이나 신선식품, 효도가전 등 카테고리별로도 편리하게 살펴볼 수 있다. 또 설 기획전 대부분의 상품들은 '선물하기'가 가능해 상대방 주소를 모르더라도 전화번호만 기입하면 상품을 보낼 수 있다. 최대 10%의 '선물하기 전용 할인쿠폰'도 적용 가능하다.

위메프도 '2021 설 기획전'을 열고 여러 카테고리를 총 망라한 선물세트를 선보이고 있다. 행사 기간 상품쿠폰 최대 15%, 카드 쿠폰 5%, 브랜드 쿠폰 최대 20%를 제공한다. 중복 사용이 가능해 선물세트 구매 시 최대 40%까지 할인 받을 수 있다. 특히 이번 설 선물 기획전은 건강 관련 선물세트를 알차게 구성했다고 위메프는 설명했다. 실시간으로 인기 선물세트를 보여주는 '2021 설 베스트랭킹' 상품관을 마련, 쇼핑 편의성도 높였다. 선물세트 구매 예산에 따라 1만원 이하부터 10만원 이상까지 각 금액대별 선물을 추천해 주는 '가격대별 선물세트' 상품관도 선보이고 있다.

인터파크는 내달 8일까지 선착순 쿠폰, 청구할인 등 다양한 혜택을 제공하고 명절 인기 상품을 바탕으로 가격대별 특가 상품, 추천 선물 상품, 브랜드딜 등 할인코너도 운영할 계획이다. 우선 매일 오전 10시부터 선착순으로 앱 전용 쇼핑 할인쿠폰 3종을 지급한다. 결제 수단별로 추가 혜택도 준다. 이들 쿠폰을 중복 적용할 경우 최대 45%까지 할인 받을 수 있다. 여기에 각 상품 페이지에서 발급 받는 일반 쿠폰과 상시 운영 중인 쇼핑 혜택 페이지의 추가 쿠폰을 활용하면 할인 혜택이 더 커진다. 가격대별 추천 상품을 모은 코너도 있다. 카테고리를 선택하면 조건에 맞는 주력 상품 8종이 추천된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr