밀양시시설관리공단, 캐릭터 이모티콘 제작 공모전 연다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시시설관리공단이 더욱 친근하게 시민과 소통할 수 있도록 공단 마스코트를 활용한 움직이는 이모티콘 제작 공모전을 연다.

공단은 마스코트를 활용해 친절 경영 이미지, 환경 캠페인, 체육시설 홍보 등 다양한 주제로 움직이는 이모티콘을 응모 받아 우수작 4개를 선정해 공단 이사장상 및 총상금 100만원을 수여한다고 22일 밝혔다.

밀양시민뿐만 아니라 모든 국민이 응모 가능하며 오늘부터 내달 28일까지 접수한다.

참가신청서는 공단 홈페이지에서 받아 작품과 함께 이메일로 제출하면 된다.

이병희 이사장은 “시민과 함께 이끌어 가는 지방공기업이 되고자 우리 공단은 항상 시민과 함께한다는 생각으로 대중들과 눈높이를 함께 하려 노력하겠다”고 말했다.

캐릭터 이미지는 공단 홈페이지에서 받을 수 있으며 문의는 공단 환경시설 1팀으로 연락하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr