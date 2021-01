[아시아경제 이민우 기자] 성우하이텍 성우하이텍 015750 | 코스닥 증권정보 현재가 9,030 전일대비 1,980 등락률 +28.09% 거래량 24,495,780 전일가 7,050 2021.01.22 13:57 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제성우하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.67%성우하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.38% close 은 종속하 성우하이텍멕시코(SUNGWOO HITECH MEXICO S.A de C.V)에 231억원 상당을 현금출자하기로 결정했다고 22일 공시했다. 이는 2019년말 자기자본 대비 1.75%에 해당하는 규모다.

성우하이텍 측은 "북미 제네럴모터스(GM)로부터의 전기차 차체부품 및 배터리케이스 수주에 따른 생산설비투자(건물,기계장치) 및 재무구조개선을 위한 출자"라고 설명했다.

