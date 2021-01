경북도교육청, 10년째 청렴실천 '민관거버넌스' … "지역 청렴문화 확산 주도"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청(교육감 임종식)은 학생·학부모·지역사회의 청렴문화 확산을 위해 '2021년 청렴실천 민관거버넌스 운영 계획'을 수립, 활발한 청렴 활동을 이어간다고 22일 밝혔다.

지난 2011년 조직된 청렴실천 민관거버넌스는 현재 경북교육청 감사관을 비롯해 포항YMCA, 안전지킴이 운동본부, 경북도교육청공무원노동조합, 학교운영위원장연합회, 녹색어머니회의 민·관 6개 단체로 구성돼 있다.

지금까지 교육청을 중심으로 추진해 오던 반부패·청렴 활동을 민간단체로까지 확대된 것이다. 도교육청은 오는 27일 제1회 청렴실천 민관거버넌스 비대면 협의회를 시작으로, 각 단체별로 다양한 의견을 수렴한 후 청렴 활동을 추진할 예정이다.

특히 올해는 학생·학부모를 대상으로 온라인 화상 시스템을 활용한 '청렴 골든벨 퀴즈'와 SNS를 활용한 청렴시책, 부조리 신고 안내 홍보 등 비대면 행사를 다양하게 추진할 계획이다.

지난해는 코로나19 상황 속에서도 공무원노동조합, 녹색어머니회와 함께 안동 풍천풍서초등학교 통학로에서 학생, 학부모, 지역주민 800여명을 대상으로 '안전한 스쿨존 청렴캠페인'을 실시했다.

또한 포항YMCA와 함께 관내 8개 학교의 학생 900여명을 대상으로 '청렴한 세상, 즐겁고 안전한 온라인 공간'이라는 주제로 청소년 청렴 · 성교육을 실시한 바 있다.

김혜정 감사관은 "청렴은 조직 및 국가의 경쟁력으로, 과거에 비해 다양한 콘텐츠를 활용해 능동적으로 접근할 필요가 있다"며 "반부패·청렴이라는 주제로 구성된 거버넌스가 교육분야, 지역사회 청렴문화 확산을 위해 활발히 활동할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr