오늘부터 갤럭시S21 개통…최대 50만원 공시지원금

사전예약자 대상 개통 시작

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 신형 스마트폰 갤럭시S21이 22일 사전예약자들을 대상으로 개통에 돌입했다. 이동통신 3사의 공시지원금은 전작의 두배 이상인 최대 50만원으로 책정됐다. 다만 소비자들로선 대부분의 요금제에서 공시지원금보다 25% 선택약정 할인을 받는 것이 유리하다.

22일 업계에 따르면 SK텔레콤, KT, LG유플러스는 갤럭시S21의 공시지원금을 최대 50만원으로 책정했다. 사전예약 시작일인 지난 15일 LG유플러스가 요금제별 26만8000~50만원의 지원금을 예고하자, 당초 이보다 낮은 수준의 지원금을 책정했던 KT, SK텔레콤도 며칠 내 상향조정에 들어갔다. 앞서 갤럭시S20, 갤럭시노트20의 이통3사 공시지원금이 최대 24만원 안팎이었던 점을 감안하면 두배를 웃도는 수준이다.

지원금 경쟁 신호탄을 쏘아올린 LG유플러스는 사실상 주력상품인 월 8만원대 요금제 모두 50만원대 지원금을 지급한다. KT는 요금제별로 당초 10만~24만원이었던 공시지원금을 불과 하루만에 26만2000~50만원으로 높인 상태다. 뒤따라 인상행렬에 참전한 SK텔레콤의 지원금은 27만~50만원으로 조정됐다.

최대 50만원까지 공시지원금을 받을 수 있게 됨에 따라, 소비자들의 실구매가는 유통망 추가 지원금 포함 시 40만원대 초반까지 내려간다. 갤럭시S21의 출고가는 99만9900원이다.

통신사를 통해 스마트폰을 구입한 소비자들은 공시지원금과 25% 선택약정 중 하나를 택할 수 있다. 지원금 할인을 받을 경우 해당 금액을 제외한 나머지 단말기 할부금을 24개월 간 내야 한다. SK텔레콤과 KT는 전 구간에서, LG유플러스는 요금제에 따라 선택약정 할인이 유리하다.

LG유플러스의 월 8만5000원 요금제에 가입할 경우 공시지원금, 유통망 추가지원금 15%를 포함해 최대 57만5000원을 할인받을 수 있다. 이 경우 실구매가는 42만4000원이다. 동일 요금제 가입자가 공시지원금 대신 선택약정을 택할 경우 매달 요금의 25%가 24개월 간 할인되며 51만원의 혜택을 받게된다.

통신사를 거치지 않고 직접 스마트폰을 구매해 상대적으로 저렴한 알뜰폰 요금제를 택하는 소비자들도 늘어나는 추세다. 이 경우 5G 요금제에 필수적으로 가입하지 않고 5G폰을 LTE요금제로 사용할 수도 있다. 이번 사전예약에서도 최대 50만원의 공시지원금 경쟁이 붙은 이동통신3사의 예약 판매량이 예년만 못한 반면 ‘자급제’ 비중은 3배나 치솟은 것으로 파악된다.

