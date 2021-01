SKT, 갤럭시S21 국내 최초 '무인개통' 행사…사전예약 절반은 2030

[아시아경제 조슬기나 기자] 드라이브스루에 이어 이번엔 사상 첫 무인개통 행사가 열렸다.

SK텔레콤은 22일 홍대 ICT멀티플렉스 T팩토리에서 국내 최초로 갤럭시S21 무인 개통 행사를 개최했다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역지침을 고려해 사상 처음으로 무인개통시스템을 신규 디바이스 개통행사에 적용한 것이다.

갤럭시S21 예약구매 고객 중 사전 신청을 통해 선정된 고객들은 이날 오전 9시부터 간격을 두고 T팩토리 내 무인구매공간 'T팩토리24'를 방문, SK텔레콤의 무인 개통 시스템을 이용해 예약한 단말기를 개통했다. SK텔레콤은 "행사에 참가한 고객들은 국내 최초 갤럭시S21 비대면 개통의 주인공이 됐다"고 전했다.

SK텔레콤은 이번 출시에 맞춰 T팩토리 내에 갤럭시S21 체험존 ‘갤럭시 스튜디오’도 국내 최초로 설치했다. 또한, V컬러링, 웨이브, 플로, 원스토어북스 등을 체험할 수 있는 ‘미디어 라이브러리’도 강화해 고객들이 한 자리에서 SK텔레콤의 다양한 구독 서비스들을 경험할 수 있도록 했다.

전날까지 진행된 갤럭시S21 사전 예약 결과, 전체 예약 가입자의 절반은 20~30대 고객으로 파악됐다. 또한 갤럭시S21 모델 가운데 울트라 비중이 약 50%를 차지했다. 10명 중 3명은 22일 개통일 당일에 바로 제품을 받을 수 있는 바로도착 배송 서비스를 선택했다.

SK텔레콤은 이날 갤럭시21 시리즈의 요금제별 공시지원금을 당초 22만5000~50만원으로 확정했다. 요금제에 따라 0틴 22만5000, 슬림 27만원, 스탠다드 35만6000원, 프라임 45만원, 플래티넘 50만원 순이다. 당초 사전예약 첫날 예고했던 8만7000~17만원에서 사전예약 기간 중 상향 조정한 금액 그대로다.

SK텔레콤은 갤럭시S21 개통 고객을 대상으로 ▲제네시스를 체험할 수 있는 ‘제네시스 스펙트럼’ 등 다양한 구독 연계 서비스 ▲Xbox?PS5 등을 제공하는 T다이렉트샵 고객 추첨 이벤트 ▲SK매직 인기 가전을 할인 받는 ‘New 구독서비스 미리보기’ ▲기변 프로그램과 보험의 결합 상품인 ‘5GX 퍼펙트 클럽 갤럭시S21’ 등 구매 혜택을 마련했다.

한명진 SK텔레콤 마케팅그룹장은 “갤럭시S21 예약 고객이 언택트 시대에 안전하게 개통하며 SK텔레콤의 다양한 구독 서비스를 즐길 수 있도록 복합 문화공간인 T팩토리에서 갤럭시S21 개통 행사를 기획했다”며 “향후에도 고객들이 안전하게 SKT의 혜택을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr