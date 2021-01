[종합] "K방역 꼴등" 강원래 질타한 친문…원희룡 "섬뜩한 폭력, 이게 '양념'인가"

"상대방 비판할 때 지켜야 할 금도 있어"

강원래, 20일 상인 간담회서 정부 방역 정책 비판

일부 친문 누리꾼 사이서 비난 불거져

21일 SNS 통해 사과문 게재 "심려 끼쳐 죄송"

[아시아경제 임주형 기자] 원희룡 제주도지사는 한국 방역정책을 비판한 '클론' 출신 가수 강원래 씨에 대해 인격모독 발언을 한 일부 친문(친 문재인 대통령) 지지자들을 향해 "섬뜩한 폭력"이라고 비판했다.

앞서 강 씨는 "대한민국 방역은 전세계 꼴등"이라고 발언한 후 일부 친문 지지자들의 비판을 받고 사과문을 게재했다.

원 지사는 21일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 강 씨의 사과문 내용 기사를 공유하면서 "급기야 고단한 일상을 호소했던 한 시민이 비인간적인 공격에 시리고 아픈 무릎을 꿇었다"며 "상대방을 비판할 때도 지켜야 할 금도라는 게 있다"고 지적했다.

이어 "태권도와 검도는 되는데 합기도와 헬스장은 안 되는, 이런 방역기준에 애매함이 많다는 것은 총리와 대통령도 인정한 사실"이라며 "이런 방역기준을 비판하며 아쉬움을 토로한 사람에게 차마 해서는 안될 표현까지 써가며 좌표를 찍어 공격하다니. 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.

그러면서 "이런 폭력이 토론을 더 흥미롭게 만들어주는 '양념'같은 것인가"라고 꼬집었다.

'양념'은 앞서 지난 2017년 더불어민주당 대선 후보 경선 당시 문재인 대통령이 언급한 단어다. 당시 경선 과정 도중 일부 열성 문 대통령 지지자들이 상대 후보를 향해 문자폭탄, 비방 댓글, 18원 후원금 등을 보내면서 논란이 불거진 바 있다.

문 대통령은 당시 한 매체와 인터뷰에서 '상대 후보에 대해 문 후보 지지자들이 비방 댓글을 조직적으로 보내기도 했다'는 취지의 질문을 받자 "그런 일들은 치열하게 경쟁하다보면 있을 수 있는 일"이라며 "우리 경쟁을 더 흥미롭게 만들어주는 '양념'같은 것이었다고 생각한다"고 답했다.

한편 강 씨는 전날(20일) 안철수 국민의당 대표가 서울 용산구 이태원에 마련한 상인 간담회에 참석, 정부 방역기준의 형평성 문제를 지적했다.

서울 이태원에서 주점을 운영하는 강 씨는 이날 "K팝이 세계 최고이고 빌보드 차트에서 1위를 하고 있는데 대한민국 방역은 전세계에서 꼴등인 것 같다"며 "유흥업이라는 것 하나 때문에 '물 마시고 노는 건 괜찮고 술 마시고 노는 건 안된다'는 식으로 도덕적 잣대를 들이댄다"고 토로했다.

그러나 강 씨의 이같은 발언을 두고 일부 친문 누리꾼들 사이에서 비판의 목소리가 불거졌다. 이들은 사회관계망서비스(SNS), 인터넷 커뮤니티 등에 "K방역 덕분에 본인이 살아있는 것을 모르나", "감사할 줄 모른다" 등 날 선 비난을 쏟아냈다. 한 누리꾼은 "장애가 하체에만 있는 게 아니다" 등 강 씨에 대한 인격모독성 댓글을 작성하기도 했다.

논란이 커지자 강 씨는 21일 자신의 인스타그램에 사과문을 게재했다. 그는 이날 "대한민국 국민과 방역에 열심히 노력해 준 관계자, 의료진들에게 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "저는 정치인도 아니고 특정 정당을 지지하는 자리도 아니었는데 정치적으로 해석되어 조금은 아쉽다"고 전했다.

그러면서 "어제 이태원 모임에서 홍대, 강남역, 종로 등 여러분과 함께 자영업자들의 고충을 이야기하다 보니 감정이 격해져 제가 '방역 정책이 꼴등'이라는 표현을 쓴 것 같다"며 "다시 한번 사과 드리며 앞으로 좀 더 보상이 있는 방역 정책을 기대하도록 하겠다"고 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr