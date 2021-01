[아시아경제 장세희 기자]통계청과 경기도, 서울대학교는 경기도청에서 데이터의 안전한 활용과 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 이에 세 기관은 데이터 활용 확산과 경기도정 발전을 위한 상호의견 교환, 데이터 수집·결합·저장·개방 등 분석체계 마련을 위한 공동연구 수행 등을 진행할 계획이다.

류근관 통계청장은 "정부와 학계가 협력하여 데이터를 선용하고 행정발전을 촉진하는 모범사례로 자리매김하고, 통계청이 축적해 온 경험과 노하우를 활용해 경기도의 발전과 서울대학교의 학문적 연구를 뒷받침할 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.

아울러 이재명 경기도지사는 "경기도가 추진하는 데이터 주권 확립을 위한 시도와 서울대의 안전한 데이터 활용기술, 통계청이 보유한 데이터 분석 노하우가 연계되면 더욱 폭넓은 데이터기반 행정서비스 제공이 가능해질 것"이라고 기대했다.

