궁능 온라인 콘텐츠 시청자층 넓어진다

수어 해설 삽입하고, 영어 자막 지원하고…

문화재청 궁능유적본부는 올해 궁궐·왕릉 소재 온라인 콘텐츠의 시청자층을 넓힌다고 21일 전했다. 수어 해설을 삽입해 청각장애인의 이해를 돕고, 영어 자막을 지원해 전통문화를 세계에 알린다. 지난해 비대면 체험으로 관심을 모은 '궁중문화축전을 집으로 배달합니다' 등도 상반기에 신청받아 운영한다. 관계자는 "온·오프라인 궁능 활용 프로그램을 추가로 개발·보급해 다양한 고객층을 확보하겠다"고 했다.

궁능유적본부는 지난해 온라인 콘텐츠 예순한 개를 제작해 유튜브(문화재청·문화유산채널·궁중문화축전) 조회 수 310만여 건을 기록했다. '덕수궁 VR관람(39만건)', 'KBS국악한마당 경회루 판타지-궁중연화(38만2000건)', '4대 고궁의 밤을 담은 온라인 사진 전시, 고궁의 밤(35만건)' 등이 큰 인기를 끌었다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시대에 전통문화 향유 방식을 다양화해 새로운 관람 문화를 이끌어냈다고 평가됐다.

