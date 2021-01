코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지

[아시아경제 박지환 기자] 21일 코스피가 오후 들어서도 강보합세를 보이며 상승 흐름을 지속하고 있다.

이날 오후 1시39분 기준 현재 코스피는 전날보다 29.23포인트(0.94%) 오른 3143.78를 가리켰다. 지수는 조 바이든 미국 대통령의 취임에 따른 경기 부양책 기대감 등이 반영된 영향으로 전장보다 8.72포인트(0.28%) 오른 3123.27로 시작했다. 장중 최고치는 3149.49, 최저는 3123.27를 기록했다.

수급별로는 개인과 외국인이 각각 258억원, 344억원 순매수했다. 반면 기관은 452억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에는 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 14,000 등락률 +4.55% 거래량 1,681,718 전일가 308,000 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 동학개미가 쌓은 '9만전자'.. 공매도에 흔들리나코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지NAVER, 인터넷 대표주 테마 상승세에 2.69% ↑ close (4.38%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 455,500 전일대비 11,500 등락률 +2.59% 거래량 575,781 전일가 444,000 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 인터넷 대표주 테마 상승세에 1.88% ↑반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감카카오, 최근 5일 기관 15만 7320주 순매도... 주가 44만 1000원(+0.23%) close (2.82%) 등 비대면 대표주들이 강세를 나타냈다. 이외 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,900 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 14,580,412 전일가 87,200 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'머니무브'…새해 신흥국가 펀드 훨훨반도체 R&D 격차 벌려놨는데…리더없는 삼성 웃음짓는 TSMC close (-0.46%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 989,000 전일대비 11,000 등락률 -1.10% 거래량 267,558 전일가 1,000,000 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 '안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (-0.90%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥는 전날보다 2.78포인트(0.28%) 오른 980.44를 나타냈다. 개인은 3919억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1641억원, 1768억원 순매도했다.

시총 상위주 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 143,200 전일대비 2,300 등락률 +1.63% 거래량 1,334,706 전일가 140,900 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감제2의 신풍제약 탄생?! 임상 2상 완료소식! 지금 잡아야 오릅니다.셀트리온헬스케어, 최근 5일 기관 41만 6596주 순매도... 주가 14만 4100원(+2.93%) close (0.64%)와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,850 전일대비 500 등락률 +1.08% 거래량 435,124 전일가 46,350 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close (0.86%) 등을 제외한 모든 종목이 하락했다. 특히 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 168,200 전일대비 6,000 등락률 -3.44% 거래량 345,435 전일가 174,200 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (-2.99%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 150,700 전일대비 3,800 등락률 -2.46% 거래량 126,071 전일가 154,500 2021.01.21 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (-2.46%) 등의 주가가 약세다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr