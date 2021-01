[아시아경제 박병희 기자] 인도 센섹스 지수가 사상 처음으로 5만선을 돌파했다.

블룸버그 통신에 따르면 센섹스 지수는 현지시간 21일 오전 9시6분 현재 전일 대비 0.6% 오른 5만96.57을 기록하고 있다. 장중 최고 5만126.73까지 올랐다.

외국인 투자자들의 강력한 매수세가 센섹스 지수를 사상 최고치로 끌어올리고 있다. 외국인 투자자들은 지난해 4분기에 사상 최대 순매수를 기록한데 이어 1월 들어서도 26억달러어치 순매수를 기록 중이다.

통신은 기업 실적 반등에 대한 기대감에 외국인 매수세가 이어지고 있다고 설명했다. 센섹스 지수는 최근 11주 연속 올랐다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr