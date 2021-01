울진군, 모든 군민에 10만원씩 '재난기본소득' 지급 … 작년 이어 두번째

25일~2월19일 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 지난해 9월에 이어 모든 군민들을 대상으로 코로나19에 따른 재난기본소득 10만원씩을 지급한다고 21일 밝혔다.

신청 기한은 오는 25일부터 2월19일까지다. 지급대상은 2020년 12월 31일 자정 기준으로 신청일까지 울진군 관내에 계속해서 주민등록을 둔 군민이다.

군민들은 주소지 관할 읍·면사무소에 신분증을 지참, 신청하면 세대단위로 울진사랑카드에 1인당 10만원씩 충전받을 수 있다. 사용시기는 4월말까지다.

유흥주점·사행업소, 본사 직영점(본사가 울진이 아닌 직영 프랜차이즈 점포), 카드가맹점 등록 주소지가 울진군이 아닌 점포, 결재대행업체를 사용 중인 점포 등에서는 사용이 제한된다.

울진군은 종식되지 않고 있는 코로나19 재난에 대비하여 지난해 6월에 재난기본소득 지급 조례를 제정한 뒤 당시 전 군민에게 46억9640만원을 지원한 바 있다.

전찬걸 군수는 "코로나19 3차 확산으로 오랜 기간 동안 어려움에 처해 있는 군민들에게 재난기본소득 지원금으로 조금이나마 위안이 되길 바란다"며 "다가오는 설날을 맞이하여 지역 내 소비활동 촉진으로 위축된 지역경제에도 활력을 되찾길 희망한다"고 했다.

