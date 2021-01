어린이집 안심보육 위한 방역물품 구매비 7500만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 영유아들의 집단감염 예방을 위해 관내 어린이집 350여 개소에 방역물품 구매비를 지원한다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 장기화 됨에 따라 방역물품 구매비 7500만원을 자체 예산으로 편성해 어린이집별 운영 상황에 따라 탄력적으로 집행할 수 있도록 운영비로 지원한다고 21일 밝혔다.

지원 대상은 관내 전 어린이집으로 아동 현원 기준으로 15만원~60만원 사이에서 차등 지급한다.

2월 중으로 보조금 신청 및 교부할 계획이다.

시 관계자는 “영유아들은 면역력이 취약해 빈틈없는 상시방역 체계 구축이 필요하다”며 “어린이집 방역물품 구매비를 지원함으로써 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 제공하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

