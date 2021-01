충남, 코로나19 대응강화 ‘1개 팀→1부 3팀’ 조직 확대

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 보건환경연구원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응력 강화를 위해 조직 및 인력 확대에 나선다.

21일 도 보건환경연구원에 따르면 최근 충남은 코로나19 3차 유행과 지역 내 집단감염 사태로 검사건수가 지속적으로 증가했다. 지난해 진행된 검사건수는 9만여건으로 12월 한 달, 일평균 1500여건이 진행된 것이다.

이 같은 상황을 반영해 도 보건환경연구원은 기존 1개 감염병검사팀에서 감염병연구부 내 3개 팀으로 확대해 운영하고 신규 인력 12명을 추가 채용한다.

우선 감염병연구부는 감염병 검사 팀, 신종 질환검사 팀, 신종 질환검사 팀, 질병조사 팀이 구성된다. 또 대응인력은 코로나19 검사 관련 교육을 받은 후 현장에 곧장 투입될 예정이다.

감염병연구부는 비상시 감염병 비상대응 A·B·C 팀으로 운영하며 코로나19가 종식되면 각 팀별로 운영 성격에 맞게 감염병 대응에 기여할 예정이다.

도 보건환경연구원 관계자는 “코로나19 전담인력과 전담조직 확대 개편은 그간 현장에서 누적된 연구원들의 피로와 과업무를 경감시키는 효과를 가져올 것”이라며 “이를 계기로 도 보건환경연구원은 적극적인 진단과 연구를 수행할 기반을 마련하겠다”고 말했다.

한편 도 보건환경연구원은 생물안전 3등급 실험실을 갖춘 지역 내 유일한 감염병 분야 전문연구기관으로 코로나19 뿐 아니라 지역에서 발생하는 에이즈 등 법정 감염병을 최종 진단하는 역할을 한다.

지난해 국내에서 코로나19 감염병이 확인된 후에는 24시간 상시 검사시스템 체계를 구축해 운영하기도 했다.

