[클릭 e종목] 서울반도체, 미니 LED 성장 주도 '목표주가 상향'

대신증권은 21일 올해 미니 LED 시장 확대로 서울반도체의 TV향 LED 매출 증가가 전체 성장을 견인할 수 있다며 목표주가를 2만6000원으로 상향한다고 밝혔다. 현재 주가는 20일 기준 2만1500원이다.

박강호 연구원은 "TV와 자동차 등으로 LED 매출 증가 지속을 감안하면 조명 분야에서 가격 하락 폭이 둔화돼 올해 서울반도체의 수익성 개선이 높을 전망"이라고 설명했다.

올해 영업이익은 826억원으로 전년 대비 36.7% 증가할 것으로 내다봤다. 글로벌 TV 시장은 미니 LED TV 판매를 시작, 삼성전자와 중국 TV업체의 전략적인(프리미엄 시장으로 인식) 접근으로 LED 업체에게 가동률 상승과 수익성 개선으로 연결된다.

박 연구원은 "글로벌 TV 시장에서 점유율 1,2위인 삼성전자와 LG전자는 서울반도체 의존도가 높아질 것으로 판단되며 내부적인 LED 사업축소(삼성전자), 계열사의 LED 사업 중단(LG이노텍)으로 서울반도체와 전략적인 관계가 형성될 전망"이라면서 "서울반도체의 올해 매출과 영업이익은 각각 8.2%, 37%씩 증가할 것으로 추정된다"고 분석했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr