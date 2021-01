[아시아경제 유제훈 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 장녀 이방카 트럼프가 새 행정부 출범 전 조 바이든 대통령 당선인, 카멀라 해리스 부통령 당선인에게 축복 메시지를 전했다.

이방카 트럼프는 19일(현지시각) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "바이든 대통령 당선인, (아내) 질 바이든 박사, 해리스 부통령과 (남편인) 더글러스 엠호프씨와 국민을 위해 헌신하는 모든 지도자, 공직자 들에게 신께서 지혜와 용기, 힘을 주길 바란다"고 말했다.

이방카 트럼프는 또 백악관 선임보좌관으로 지낸 4년에 대해서도 "대통령의 보좌관으로 나라를 위해 일한 것은 일생의 영광"이라면서 "미국은 공통점을 찾고 차이점을 인정하면서 긍정적으로 전진해 나가리라 믿는다. 그렇게 미국은 최고의 국가로 남게 될 것"이라고 강조했다.

