성북구 월곡생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 온라인 주민설명회 개최

21일 오전 9~오후 6시 사회적 거리두기 지침을 준수하며 소통하기 위해 주민총회 온라인으로 개최... 유튜브 접속 후 ‘월곡생활권중심 지구단위계획’ 검색

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 월곡 생활권중심 지구단위계획구역 재정비 변경결정(안)과 관련, 주민의견 청취를 위해 온라인 비대면 설명회를 21일 오전 9~오후 6시 유튜브 채널을 통해 진행한다.

이번 설명회는 코로나19 장기화로 인해 기존과는 다른 방식으로 기획, 진행하게 됐다.

기존 주민 설명회가 열리던 환경이 변화 됨에 따라 구는 온라인 주민설명회 안내문자를 지역협의체 주민들에게 발송 후 성북구 공식 유튜브 채널을 통해 안내 영상을 송출할 계획이다.

채널 접속은 유튜브 접속 후 ‘월곡생활권중심 지구단위계획’을 검색, 접속할 수 있으며 구는 주민의견을 청취한 후 향후 도시건축공동위원회 자문 및 심의를 거쳐 계획 결정 및 고시할 예정이다.

문의사항은 성북구청 도시계획과 지구단위팀으로 하면 된다.

구 관계자는 “그간 주민공청회와 16건 주민협의체 회의를 통해 지구단위계획 추진현황 설명과 주민 요구사항을 청취했다” 며 “앞으로도 현장감 있는 의견을 듣기 위해 다양한 방식으로 의견을 수렴하겠다”고 밝혔다.

