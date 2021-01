메스세데스-벤츠, 컴팩트 순수 전기차 더 뉴 EQA 세계 최초 공개

[아시아경제 이기민 기자] 메르세데스-벤츠가 메르세데스-EQ의 새로운 컴팩트 순수 전기차 더 뉴 EQA(the new EQA)를 20일 오후 7시(현지 시각) 세계 최초로 공개했다.

이날 온라인으로 공개된 더 뉴 EQA는 메르세데스-EQ 브랜드의 ‘진보적인 럭셔리’를 상징하며, 전기차 고유의 아름다움을 담고 있다. 블랙 패널 라디에이터 그릴에는 브랜드를 상징하는 삼각별이 중앙에 있다. 또한 전면부를 가로지르는 광섬유 스트립은 풀 LED 헤드램프의 주간 주행등과 이어지며 야간에서도 시인성을 높여준다. 후면부에는 점점 가늘어지는 형태의 LED 후미등이 LED 조명 스트립과 하나로 이어져 있다.

EQA는 전방과 후방의 짧은 오버행(차량 끝에서 바퀴중심까지 거리)과 함께 GLA 모델의 디자인 비율을 그대로 적용했다. 보닛의 파워돔은 더 뉴 EQA의 존재감을 강조한다.

차체에서 도드라진 숄더 라인과 쿠페를 연상시키는 옆 창문 라인 또한 차별화된 특징이다. 프론트 윙에는 하이글로스 블랙 색상의 배지에 푸른색의 EQA 레터링이 적용돼 있다. 도어에는 도어실이 적용돼 개폐시 편의성을 강화했으며, 전천후 보호 클래딩(cladding)은 차량을 더욱 단단하게 보이게 해줘 오프로드 차량의 이미지를 부여한다. 리어 라이트는 멀티 섹션 디자인을 적용해 트렁크 입구가 넓어지며 적재가 용이하다.

◆진보적 럭셔리 외관·스마트한 내부 인테리어 동시에

실내에도 더 뉴 EQA의 특성을 나타내는 다양한 요소들이 적용돼있다. 대표적인 요소가 새로운 스타일의 백라이트 트림과 통풍구, 좌석 및 차량 열쇠에 적용된 로즈골드 색상의 데코 트림이다.

더 뉴 EQA에는 2개의 7인치(17.78cm) 디스플레이 혹은 2개의 10.25인치(26cm) 와이드 스크린 디스플레이가 제공된다. 총 5개로 구성된 원형 통풍구는 터빈 형태로 정교하게 설계된 공기 유도판이 적용됐다.

좌석의 위치는 SUV 특성상 높고, 수직으로 세워져 있어 탑승과 하차가 편리하고, 전방 가시성도 우수하다. 뒷좌석의 등받이는 40:20:20으로 구성돼 있으며 분할 접기가 가능하다. 앞좌석 최대 헤드룸은 1037㎜, 앞좌석과 뒷좌석 레그룸은 각 1045㎜, 896㎜로 넉넉한 공간을 자랑한다.

더 뉴 EQA에는 MBUX 인포테인먼트 시스템이 기본으로 탑재됐으며, 미디어 디스플레이의 메르세데스-EQ 항목을 선택하면 충전 옵션, 전력 소비 및 에너지 흐름을 확인할 수 있는 메뉴가 표시된다.

계기반 내부의 오른쪽 디스플레이에는 소비전력을 나타내는 전력계가 있고, 상단은 주행시 사용한 전력의 백분율, 하단은 회생제동을 통해 생성된 전력의 백분율을 표시한다.

좌측 계기반에는 배터리 잔량과 주행 가능 거리가 표시된다. 계기반 디스플레이 스타일은 운전자의 취향에 따라 모던 클래식(Modern Classic), 스포츠(Sport), 프로그레시브(Progressive), 디스크리트(Discreet) 총 네 가지모드 중 하나를 선택하고 변경할 수 있다.

◆효율적이고 즐거운 드라이빙을 제공하는 구동 시스템

더 뉴 EQA는 더 뉴 EQA 250 모델로 우선 출시되며 140㎾의 출력과 1회 완충시 426㎞의 주행거리를 제공한다. 차체 하부에는 66.5㎾h의 더블-데커(double-decker) 리튬이온 배터리가 탑재되며 고객의 선택의 폭을 넓히기 위해 전기 파워트레인(eATS)을 추가 장착한 사륜구동 모델과 500㎞이상의 주행거리를 제공하는 모델 등 추가적인 라인업이 제공될 예정이다.

더 뉴 EQA는 교류(AC) 방식의 완속 충전기로는 최대 11㎾로 충전할 수 있으며, 직류(DC) 방식의 급속 충전기로의 경우 100㎾의 최대 출력으로 충전이 가능하다. 급속 충전 환경과 배터리의 상태에 따라, 10%에서 80%까지 충전하는데 대략 30분가량 소요된다.

더 뉴 EQA에는 상황에 따라 최적화된 에너지 회생 프로그램을 제안하는 에코 어시스트(ECO Assist) 기능이 탑재돼 있다. 에코 어시스트는 내비게이션 데이터, 교통 표지판 인식 및 차량 센서를 통해 감지되는 정보들을 종합적으로 분석해 효율적인 에너지의 사용을 제안함으로써 주행거리를 늘려준다. 에코 어시스트가 참조하는 정보에는 경로 정보(굽은 길, 로터리, 경사로), 속도 제한 지역, 전방 차량과의 거리 등이 포함된다.

뿐만 아니라 더 뉴 EQA의 내비게이션 시스템은 목적지까지 가장 빠른 경로를 계산하여 제시한다. 주행 가능 거리 시뮬레이션을 통해 충전 필요 여부를 판단하며, 지형과 날씨 등의 요소뿐만 아니라, 교통 환경이나 운전자의 주행 스타일도 고려한다.

메르세데스-벤츠 코리아는 "이날 세계 최초로 공개된 더 뉴 EQA와 럭셔리 전기 세단 더 뉴 EQS를 연내에 국내에 선보이며 순수 전기차 라인업을 확장하고, 차세대 친환경 모빌리티를 선도할 계획"이라고 설명했다.

