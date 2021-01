민주당, 주호영 원내대표 의원직 사퇴 요구…"망언 정치"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 주호영 국민의힘 원내대표의 국회의원직 사퇴를 요구했다. "현직 대통령도 사면의 대상이 될 상황 있을 지도 모른다"고 한 발언의 책임을 묻는 것이다.

신영대 민주당 대변인은 20일 오후 현안 서면브리핑을 통해 "정쟁에 중독된 망언 정치로 정치에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 주호영 원내대표는 즉각 사퇴하시기 바란다"고 했다.

이날 오전 김태년 민주당 원내대표가 사과를 요구한 것보다 한 발 더 나아간 것이다. 신 대변인은 "주호영 원내대표는 본인의 망언에 대한 비판에 ‘세상의 이치’를 이야기 했다는 궤변으로 반성 없는 모습을 보이고 있다"면서 "'뭐 때문에 사과를 하죠?'라며 뻔뻔한 모습으로 일관하여 정치권에 대한 국민의 신뢰를 스스로 낮추는 모습을 보이고 있다"고 했다.

이어 "주호영 원내대표는 '환생경제'라는 천박한 연극으로 고 노무현 대통령을 모독하고 '세월호 사건은 교통사고'라며 국민의 공분을 사는 등 우리 정치의 품격을 끊임없이 저하시켜 왔다. 지난해 12월 라디오 인터뷰에서는 ‘절름발이 총리’라는 표현으로 인권위로부터 재발방지책을 마련, 장애인 인권교육 시행을 권고받기도 했다"고 짚었다.

정치 보복을 예고했다고 규정했다. 신 대변인은 "일시적인 지지율에 취해 정치 보복부터 예고하는 주호영 원내대표의 발언 속에서 저급한 정치 철학과 오만함을 엿볼 수 있다"며 "주 원내대표는 국민통합이라는 정치권의 오랜 과제를 3류 보복 정치로 바꾸고 있다. 정쟁에 중독된 망언 정치는 이제 퇴출되어야 한다"고 했다.

그러면서 "주호영 원내대표는 국민께 사과하고 국회의원직 사퇴로 본인의 발언에 대한 책임을 다하기 바란다"고 강조했다.

앞서 김 원내대표도 "아무리 생각해봐도 정치 도의와 금도를 넘어선 발언"이라며 "해서는 안되는 말씀을 하셨다. 제1야당 지도자가 현직 대통령을 범법자 취급하는 이런 저주의 발언을 서슴지 않았다는 점이 아주 유감스럽다. 궁극적으로는 주권자 국민을 모독하는 발언"이라고 비판했다.

