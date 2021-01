4조5700억 투입 '화성 국제테마파크' 탄력…보고회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 4조5700억원이 투입돼 조성되는 경기도 '화성 국제테마파크' 조성 사업에 탄력이 붙었다.

경기도는 20일 수원 경기도청에서 화성 국제테마파크의 사업 진행 상황을 점검하고 개발 방향 등을 공유하기 위해 사업추진 보고회를 개최했다고 밝혔다.

화성 국제테마파크는 경기도 화성시 남양읍 신외리 송산그린시티 내 동측부지에 418만9000㎡ 규모로 조성된다. 사업비는 총 4조5700억원이 투입되며 최첨단 IT기술이 접목된 테마파크와 호텔, 전문 쇼핑몰, 골프장 등 세계적 수준의 복합 리조트형 테마파크가 만들어지게 된다.

화성 국제테마파크는 당초 2012년과 2017년 '유니버설 스튜디오 사업'으로 추진되다가 무산됐다. 이에 도는 2019년 7월 화성시, 한국수자원공사, ㈜신세계프라퍼티, ㈜신세계건설과 함께 '화성 복합테마파크 성공을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하면서 성공적 사업 추진을 위한 발판을 마련했다.

지난해 12월에는 서울지방국토관리청으로부터 '송산그린시티 개발사업 실시계획변경'을 승인받았다. 화성 국제테마파크는 2026년 1차 개장, 2031년 그랜드 오픈을 목표로 하고 있다.

이재명 경기도지사는 "경기도로서는 꽤 오랫동안 기다리던 사업인데 정상적으로 순항하고 있는 것 같아 다행스럽게 생각한다"며 "대형프로젝트여서 최종 결과는 한참 있어야겠지만 성공적으로 사업이 수행돼 신세계도 성장 발전하고 지역 경제에도 도움이 되고 도민들도 일자리는 물론이고 소득과 활동에 큰 도움이 됐으면 좋겠다"고 기대감을 피력했다.

이 지사는 그러면서 "10년 이상 표류하고 있던 이 사업을 아주 훌륭한 첨단산업의 영역으로 끌어줘 감사드린다"며 "개발 방식이 당초 추진 목표에서 벗어나거나 훼손되지 않을 것으로 믿고 진행과정에서 관계 기관과 협의를 충실하게 해 달라"고 당부했다.

임영록 신세계프라퍼티 대표는 "10년 후를 내다봐도 경기도와 화성시의 품격에 맞는 프로젝트가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

윤명규 신세계건설 대표는 "전체 그룹사가 지혜를 모아 이 사업을 반드시 성공시켜야겠다는 생각을 가지고 임하고 있다"고 전했다.

도는 화성 국제테마파크가 조성되면 1만5000명의 대규모 일자리가 만들어지고, 연간 1900만명의 관광객이 방문해 국내 관광 및 지역경제 활성화에 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

이날 보고회는 화성 국제테마파크가 최고의 미래형 테마파크로 조성될 수 있도록 향후 개발방향의 주안점을 발굴하고 당초 계획안을 보완ㆍ향상시키기 위해 마련됐다.

신세계프라퍼티는 미래세대는 획일화되지 않은 다양한 레저 및 엔터테인먼트 수요를 갖고 있는 만큼 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 최첨단 디지털 기술을 적극 활용해 새롭고 다양한 경험을 제공하고, 소비자가 직접 참여해 몰입감을 극대화할 수 있는 테마파크를 개발하는 데 중점을 두겠다는 사업방향을 정한 상태다.

