NH농협카드, 보이스피싱 탐지시스템으로 6300만원 피해 예방

금융취약계층대상 집중 모니터링 실시

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 '보이스피싱 탐지시스템'을 통해 6300만원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 성과를 올렸다고 20일 밝혔다.

지난해 12월 말 충남 논산에 거주하는 60대 농축협 조합원은 검찰을 사칭하는 보이스피싱 전화를 받고 장기카드대출을 신청했다. 범인은 조합원이 범죄계좌에 연루돼 있다며 현금 이체를 종용했고, 이후 조합원은 범인에게 현금을 이체하기 위해 장기카드대출을 받으려했다. 신청액은 농협카드 2000만원, 타 카드사 4300만원으로 총 6300만원에 달했다.

NH농협카드에서 지난 11월부터 운영 중인 인공지능(AI) 기반의 실시간 모니터링 시스템은 고객의 기존 금융거래 패턴과 다른 이상거래 사건임을 감지했다. 이후 농협카드 사고예방 담당자는 즉시 고객에게 연락을 취해 최신 사기수법 등을 안내하는 등 설득활동을 펼쳐 금전적 피해를 예방했다.

NH농협카드는 보이스피싱 탐지시스템 외에도 부정사용 탐지시스템, 자가이상거래 탐지시스템, 불량가맹점 탐지시스템 등을 운영중이다. 특히 금융거래에 취약한 농업인이나 고령자를 대상으로 집중 모니터링을 실시하고 있다.

NH농협카드 관계자는 "금융거래에 취약한 고령자나 농업인 대상으로 사고예방에 힘써왔으며 피해 예방을 위한 금융 교육도 꾸준히 진행하고 있다"며 "앞으로도 고객들이 안심하고 농협카드를 이용할 수 있도록 다양한 신기술을 개발·적용해 보이스피싱 사고에 적극 대처해 나가겠다"고 말했다.

