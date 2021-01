중기중앙회, 스마트공장 용어 쉽게 설명한 '스마트 핸드북' 발간

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 스마트공장 용어를 쉽게 풀어 설명한 스마트 핸드북을 제작했다고 20일 밝혔다.

핸드북에는 단순한 사전적 의미가 아닌 비유를 통해 스마트고장 용어를 쉽게 이해할 수 있게 했다.

ERP(기업자원관리시스템)의 경우 '우리 공장 디지털 장부', MES(생산관리시스템)는 '생산관리 만능 코치', CRM(고객관리시스템)은 '우리 회사 디지털 영업이사' 등으로 설명했다.

핸드북에는 중기중앙회가 삼성전자와 함께 진행한 스마트공장 구축 과정에서 발췌한 ▲공구함 정리정돈 ▲작업 현장 통로선 구분 ▲자재 창고 관리 ▲기계 담당자 관리 ▲맞춤형 대차·작업대 등 제조현장 혁신사례도 담겨 있다.

스마트 핸드북 자료(PDF) 활용을 원하는 중소기업은 중기중앙회 홈페이지(www.kbiz.or.kr) 스마트공장 지원사업 공지사항에서 다운로드 할 수 있다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 "스마트 핸드북이 스마트공장에 대한 중소기업과 협동조합의 관심을 제고하고 스마트화 추진에 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.

