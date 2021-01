[클릭e종목]해성디에스, 차량용 반도체 성장…목표주가↑

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 20일 차량용 반도체 시장이 성장세로 해성디에스의 실적 개선 기대감이 높다며 목표주가를 4만2000원으로 올렸다.

해성디에스는 반도체 패키징에 필요한 부품이자 구조재료인 리드프레임과 패키지기판을 제조하는 업체다. 글로벌 리드프레임 점유율 5위 업체다. 지난해 기준 리드 프레임과 패키기지판의 매출비중은 각각 68%, 32%이다. 특히 리드프레임은 일반 IT와 차량 비중이 51%와 49%로 유사한 수준이지만 올해부터 차량용 비중이 역전될 것으로 전망된다 .

이 회사의 매출액은 2016년 2762억원에서 지난해 4588억원으로 4년만에 66% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 258억원

에서 435억원으로 69% 늘었다. 특히 차량용 리드프레임 매출액은 2016년 847억원에서 지난해 1537억원으로 82% 증가해 전사 외형성장을 견인했고, 차량용 리드프레임의 영업이익률은 5년 평균 전사 영업이익률 9% 를 상회, 수익성 안정화에 기여도가 더 높다"고 했다.

김록호 애널리스트는 "환율 변수와 원자재 가격이라 는 외부 변수 속에서도 견조한 수익성을 시현할 수 있었던 것은 고수익성의 차량용 리드프레임이 굳건하게 자리를 지켰기 때문"이라며 "차량용 반도체의 중장기 성장성을 감안했을 때 해성디에스의 실적

은 보다 견고해질 것으로 판단한다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr