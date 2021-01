1년 만기 자유적금 최대 연 1.50% 금리 제공

[아시아경제 성기호 기자]카카오뱅크는 예·적금 금리를 최대 0.20%포인트 인상했다고 20일 밝혔다. 인상금리는 이날 신규 가입분부터 적용한다.

만기 6개월 미만 정기예금은 0.10%p, 6개월 이상은 0.20%포인트 오른다. 만기 1년 기준 연 1.00%였던 정기예금 금리는 이날부터 연 1.20%로 인상했다.

자유적금은 만기 기간에 관계없이 0.20%포인트 오른다. 1년 만기 적금의 금리는 현재 연 1.10%에서 연 1.30%가 된다. 자동이체 신청시 0.20%포인트 우대금리를 제공한다.

카카오뱅크는 “수신상품의 경쟁력 강화를 위해 예·적금 금리를 인상했다"고 말했다.

