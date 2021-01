[e공시 눈에 띄네]코스피-19일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 1,400 등락률 +3.25% 거래량 1,297,356 전일가 43,100 2021.01.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS건설, 건설 대표주 테마 상승세에 5.49% ↑지난해 집값 45% 뛴 세종… 올해도 대규모 분양 예정돼[클릭 e종목]"GS건설, 3년 만에 찾아온 매출액 정상화 시기" close =LG전자가 발주한 2748억원 규모 사이언스파크 신축공사 수주

◆ 한올바이오파마 한올바이오파마 009420 | 코스피 증권정보 현재가 33,450 전일대비 200 등락률 +0.60% 거래량 358,985 전일가 33,250 2021.01.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한올바이오파마, 코로나19(덱사메타손) 테마 상승세에 7.68% ↑한올바이오파마, 면역항암제 테마 상승세에 5.37% ↑한올바이오파마, 주가 3만 5100원.. 전일대비 4.78% close =지난해 매출 및 영업이익 전년 대비 -18.5%, -63.2% 감소

◆ 유양디앤유 유양디앤유 011690 | 코스피 증권정보 현재가 1,220 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,220 2021.01.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일[e공시 눈에 띄네]코스피-14일반기보고서 제출 마감…쌍용차 등 42개사 관리종목 지정 close =회생계획 인가 결정에 따라 최대주주 액트로 변경

◆ 한국철강 한국철강 104700 | 코스피 증권정보 현재가 7,510 전일대비 280 등락률 +3.87% 거래량 421,909 전일가 7,230 2021.01.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 뜨겁게 달아오른 철강주“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목]"한국철강, 4분기 수익성 개선 기대" close =철 스크랩 구매가격 담합 혐의로 공정거래위원회로부터 과징금 496억원 부과

