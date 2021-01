美 코로나19 사망자 40만명 넘어(종합)

한달만에 사망자 10만명 불어

지난해 대선 이후 감염자 폭증

트럼프 코로나 정책 실패 입증

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적 사망자가 19일(현지시간) 40만명을 넘어섰다.

누적 확진자 수도 2400만명을 넘어섰다. 미국인 14명 중 1명은 코로나19에 감염된 적이 있다는 뜻이다.

미 존스홉킨스대학은 19일(현지시간) 미국의 누적 코로나19 확진자 수를 2416만3000여명, 누적 사망자 수를 40만여명으로 집계했다.

AP는 "첫 10만명의 사망자가 나오기까지는 넉 달이 걸렸지만 (사망자가) 30만명에서 40만명으로 가는 데는 한 달 남짓이 걸렸을 뿐"이라고 지적했다.

CNN방송은 누적 감염자 2400만명 중 60% 이상이 지난해 11월 3일 미국 대선 이후에 발생했다고 전했다. AP 통신도 도널드 트럼프 대통령의 퇴임 하루 전날 누적 사망자 집계가 40만명을 넘어섰다며 "공중보건 전문가들은 그의 (코로나19) 위기 대처를 두드러진 실패로 평가해왔다"고 꼬집었다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr