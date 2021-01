[아시아경제 이창환 기자] 현대차와 기아가 지난해 유럽 자동차 시장에서 처음으로 연간 점유율 7%를 달성했다.

19일 현대차·기아에 따르면 작년에 두 회사가 유럽에서 판매한 자동차는 총 84만1520대로, 전년 대비 21% 줄었다.

현대차가 42만4805대를 판매해 전년 대비 24.5% 줄었고 기아는 41만6715대를 팔아 17.1% 감소했다.

다만 판매 점유율은 7.0%로 종전 최고치였던 2019년 6.7%보다 0.3%포인트 올랐다.

현대차는 코나(12만3187대), 투싼(8만7259대), i20(6만2393대) 등의 순으로, 기아는 씨드(11만4759대), 니로(7만7498대), 스포티지(7만344대) 등의 순으로 많이 팔렸다.

