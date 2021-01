광주시 주민자치회 활성화 방안 마련 ‘정책토론회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 주민자치회 활성화 방안 마련이라는 주제로 정책토론회가 열렸다.

19일 광주광역시의회에 따르면 이날 토론회는 송형일 광주시의원이 좌장을 맡고 민현정 광주전남연구원 지역공동체문화연구 센터장, 김일융 광주시 자치행정국장, 박기관 한국지방자치학회장, 김태욱 광주경실련 자치분권위원장, 진귀수 광주시 주민자치협의회 사무국장 등이 발제자와 토론자로 참석했다.

발제자로 나선 민현정 광주전남연구원 책임연구위원은 광주시 주민자치회 활성화 방안으로 주민자치회 구성의 민주적 대표성과 민주적 운영, 동 자치계획 수립 및 주민총회 고도화 등 제도마련을 제안했다.

토론자로 참석한 박기관 한국지방자치학회장은 주민자치회 단독법률 제정, 주민자치회의 구역범위 설정, 주민자치회 회원의 가입 및 자격 등에 대한 주민자치회 위상제고 방안에 대해 강조했다.

이어 김일융 광주시 자치행정국장은 광주시 주민자치회 시범동 운영현황, 2021년 주민자치 활성화 추진 전략 및 과제를 발표했다.

송 의원은 “주민자치의 활성화는 지역민의 삶의 질 향상을 위해 꼭 필요하다”며 “다양성, 민주성, 효율성을 더욱 높여 나라다운 나라로 나아가기 위한 ‘필수조건’이다”고 강조했다.

이어 “광주광역시의회도 주민자치회 활성화를 위해 행정·제도적 뒷받침을 위해 열과 성을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr