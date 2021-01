김용범 기재차관 "디지털 통상이슈에 선제적 대응방안 마련할 것"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 김용범 기획재정부 제1차관은 19일 "디지털 주도권 확보를 위한 주요국 정책동향 및 통상이슈도 지속적으로 면밀히 모니터링해 선제적인 대응방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

이날 김 차관은 한국판 뉴딜 자문단 디지털 뉴딜 분과 제3차 회의를 온라인으로 주재하며 모두발언을 통해 이 같이 말했다.

김 차관은 "올해에는 디지털 뉴딜을 본격 추진해 디지털 전환을 더욱 가속화하고, 국민들이 체감하는 성과를 창출하겠다"며 "총 7조6000억원의 디지털 뉴딜 예산을 상반기 70% 목표로 조기 집행해 재정투자의 마중물 역할로 민간 투자를 더욱 확산시켜 나가겠다"고 설명했다.

정부는 디지털 뉴딜을 뒷받침할 법적·제도적 기반도 조속히 완비할 방침이다. 김 차관은 "공공·민간 데이터의 수집·연계·활용 정책을 총괄하는 '민관 합동 데이터 컨트롤타워'를 조속히 출범·가동할 예정"이라며 "민간의 데이터 거래·활용을 촉진하기 위한데이터 기본법 제정을 조속히 완료해 데이터 산업 생태계를 더욱 활성화하겠다"고 강조했다.

각국이 디지털 경제를 선도하기 위해 치열하게 경쟁하고 있는 만큼 이에 대한 모니터링 강화도 강조했다. 그는 "지난주 온라인으로 개최된 'CES 2021'에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기에 혁신은 더욱 가속화되고 있으며 많은 국가와 기업들이 5G·인공지능(AI) 융합 등 디지털 혁신을 위해치열하게 경쟁하고 있다는 사실을 다시 한 번 확인했다"며 "정부는 우리나라가 디지털 경제를 선도해 나갈 수 있도록 인공지능 반도체와 6G, 홀로그램 등기업들의 미래 신기술 개발도 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 이날 회의에는 각 부처 디지털 뉴딜 담당국장과 디지털 뉴딜 분과 자문위원 16명이 참석해 '2021년 디지털 뉴딜 실행계획'과 '각국의 디지털전환 사례 및 정책적 시사점' 등을 논의했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr