[아시아경제(성남)=이영규 기자] 최기봉 가천대학교 대학원장(건축학과)이 '공학계 명예의 전당'으로 불리는 한국공학한림원(The National Academy of Engineering of Korea) 정회원으로 선정됐다.

최기봉 대학원장은 건축공학의 학문적 연구, 기술 상용화, 교육시스템 구축 등에 기여한 공적을 높게 평가 받고 있다.

한국공학한림원은 국가 기관, 학계, 산업계 등에서 공학기술 발전에 혁혁히 기여한 공학기술 인재들을 위한 연구기관이다.

한국공학한림원은 학문적 업적, 세계 최초 기술개발 업적, 특허, 인력양성, 산업발전 기여도 등을 종합 평가하는 업적 심사 후 전체 정회원의 서면투표를 통해 정회원을 선정한다.

정회원 임기는 5년으로 정원은 300명 이하다.

한국공학한림원은 올해 정회원으로 최기봉 교수 등 50명을 선정했다.

