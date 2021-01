19일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 관람객들이 전시관을 둘러보고 있다. 문화체육관광부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 중단했던 서울시 소재 국립문화예술시설의 운영을 이날부터 재개한다고 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

